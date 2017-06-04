İşte Galatasaray’ın muhtemel rakipleri

Spor Toto Süper Lig’in 4. sırada tamamlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalabilmek için 3 eleme turu oynayacak.

Saruı-kırmızılı takım 2. ön elemeden katılacak ve maçlarını 13 ile 20 Temmuz tarihlerinde oynayacak. Tüm turlara seri başı olarak katılacak olan Galatasaray’ın rakibi 19 Haziran’da belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde 1. ve 2. ön eleme tur kuraları aynı gün çekilecek.

İŞTE OLASI RAKİPLER

Kairat Almaty, Ordabasy Shymkent , Irtysh Pavlodar (Kazakistan)

Osijek (Hırvatistan)

FK Sarajevo , Zeljeznicar Sarajevo (Bosna Hersek)

IFK Norrköping, Östersunds FK (İsveç)

Milsami Orhei (Moldova)

Bnei Yehuda (İsrail)

Lyngby BK (Danimarka)

Kalju Nomme, Levadia Talinn (Estonya)

Botev Plovdiv, Levski Sofya (Bulgaristan)

Olimpija Ljubljana, NK Domzale (Slovenya)

Valetta FC (Malta)

FC Vaduz (Liechtenstein)

KR Rejkjavik, Stjarnan FC (İzlanda)

FK Haugesund, SK Brann Bergen (Norveç)

Dinamo Brest (Belarus)

(Polonya Ligi üçüncüsü)

Ferencvaros (Macaristan)

Crusaders Belfast (K.İrlanda)

Rabotnicki Üsküp (Makedonya)

Glasgow Rangers (İskoçya)

Shirak Gyumri (Ermenistan)

Dacia Kişinev (Moldava)

Mladost Podgorica (Karadağ)

Zira FK (Azerbaycan)