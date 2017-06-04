Fenerbahçe'de dev operasyon başlıyor !
Marcelo adım adım Lyon'a
Bursaspor başkanından Aziz Yıldırım'a sert yanıt
Real Madrid primin kralını aldı
Real Madrid primin kralını aldı
Mandzukic'ten tarihe geçecek müthiş gol !
Mandzukic'ten tarihe geçecek müthiş gol !
Olaylı maç son nefeste Efes’in !
Olaylı maç son nefeste Efes’in !
F.Bahçe maçını karıştırdılar ! Olay kıyafet...
F.Bahçe maçını karıştırdılar ! Olay kıyafet...
Aziz Yıldırım konuşurken Gökhan Gönül...
Aziz Yıldırım konuşurken Gökhan Gönül...
İşte Trabzonspor'un yeni sezon formaları
İşte Trabzonspor'un yeni sezon formaları
Mahrez bombası ! İşte yeni takımı...
Mahrez bombası ! İşte yeni takımı...
Rekorları parçalayan adam: Şenol Güneş
Rekorları parçalayan adam: Şenol Güneş
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. UEFA Avrupa Ligi
  5. 04 Haziran 2017 12:09

İşte Galatasaray’ın muhtemel rakipleri

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi 19 Haziran'da belli oluyor.

İşte Galatasaray’ın muhtemel rakipleri
A+ A-

Spor Toto Süper Lig’in 4. sırada tamamlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalabilmek için 3 eleme turu oynayacak.

Saruı-kırmızılı takım 2. ön elemeden katılacak ve maçlarını 13 ile 20 Temmuz tarihlerinde oynayacak. Tüm turlara seri başı olarak katılacak olan Galatasaray’ın rakibi 19 Haziran’da belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde 1. ve 2. ön eleme tur kuraları aynı gün çekilecek.

İŞTE OLASI RAKİPLER

Kairat Almaty, Ordabasy Shymkent , Irtysh Pavlodar (Kazakistan)

Osijek (Hırvatistan)

FK Sarajevo , Zeljeznicar Sarajevo (Bosna Hersek)

IFK Norrköping, Östersunds FK (İsveç)

Milsami Orhei (Moldova)

Bnei Yehuda (İsrail)

Lyngby BK (Danimarka)

Kalju Nomme, Levadia Talinn (Estonya)

Botev Plovdiv, Levski Sofya (Bulgaristan)

Olimpija Ljubljana, NK Domzale (Slovenya)

Valetta FC (Malta)

FC Vaduz (Liechtenstein)

KR Rejkjavik, Stjarnan FC (İzlanda)

FK Haugesund, SK Brann Bergen (Norveç)

Dinamo Brest (Belarus)

(Polonya Ligi üçüncüsü)

Ferencvaros (Macaristan)

Crusaders Belfast (K.İrlanda)

Rabotnicki Üsküp (Makedonya)

Glasgow Rangers (İskoçya)

Shirak Gyumri (Ermenistan)

Dacia Kişinev (Moldava)

Mladost Podgorica (Karadağ)

Zira FK (Azerbaycan)

gs , galatasaray transferleri , avrupa ligi , galatasaray , galatasaray haberleri