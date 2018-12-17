Luisao: Zor da olsa tur atlayacağız

Benfica'da A takım direktörü olarak görev alan eski futbolculardan Luisao, Nyon'da katıldığı kura çekimnde Galatasaray ile eşleşmelerini değerlendirdi.

Tur atlayacaklarına inandığını söyleyen efsane isim, "Yolumuz elbette çok uzun. Maç maç düşünüp tur atlayan taraf olmak istiyoruz. Zor da olsa tur atlayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı takımla eşleşmelerini heyecan verici ve güzel olarak tanımlayan Luisao, "Galatasaray ile eşleşmek güzel oldu. Kuranın sonuna kalan iki takımdan biriydik. Galatasaray da bizim gibi Şampiyonlar Ligi'nden geldi. Türkiye'deki atmosfer zor oluyor ama biz böyle ortamlara alışığız." dedi.

Benfica, Portekiz Ligi'nde topladığı 29 puanla 4. sırada yer alırken; Şampiyonlar Ligi'nde ise E Grubu'nu Ajax ve Bayern Münih'in ardından 3. sırada tamamlamıştı.

