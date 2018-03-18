Lyon'a men cezası gelebilir !

Fransa’nın Lyon Kulübü, Avrupa’dan men edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Fransız ekibi geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile sahasında oynadığı karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle siyah-beyazlılarla birlikte Avrupa’dan ertelemeli men cezasına çarptırılmıştı.

Lyon’un geçtiğimiz günlerde sahasında konuk ettiği CSKA Moskova takımıyla yaptığı maçta çıkan olaylardan dolayı başının dertte olduğu bildirildi. Fransızlara göre Avrupa Ligi son 16 rövanş karşılaşmasında yaşananlardan dolayı Lyon’a ceza gelmesi kuvvetle muhtemel.

Beşiktaş maçındakiyle aynı olaylar

Ev sahibi olduğu bu maçta taraftarları hem rakip takım taraftarları, hem de polisle çatışan Fransız ekibinin bu ertelemeli cezasının devreye girmesi ve Lyon’a Avrupa’dan bir yıl men cezasının gelmesinin beklendiği ifade ediliyor. Ertelemeli men cezasında vurgulanan ‘benzer olayların tekrarı’ haline dikkat çekilirken, CSKA maçında yaşananların Beşiktaş ile olandakiyle aynı paralelde olduğu belirtiliyor.

Lyon’un ‘sorumluluk’ savunması

Lyon ekibinin ise cezayı önlemek için çalışmalara başladığı belirtildi. Buna göre Fransızlar savunmalarını olayların maç sırasında değil, maçtan önce olduğuna yönelik olarak hazırlayacaklar. Kulübün, kendilerinin sorumluluk sahası dışında geliştiğini belirterek cezadan kurtulmaya çalışacağı ifade edildi.

Üç kişi gözaltına alındı

Lyon Kulübü şu ana dek üç kişinin olaylarla ilgili gözaltına alındığını bildirdi. Ancak bunlardan bir tanesinin stadyumun içindeki görüntülerle alındığı dile getiriliyor. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtiliyor.