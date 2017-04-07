Lyon'dan Beşiktaş'a referandum önlemi !

Rhones Bölgesi Valisi Henri-Michel Comet, Avrupa Ligi'ndeki Lyon-Beşiktaş maçı öncesi, "Referandum öncesi Beşiktaş maçı var. Beşiktaş bayrakları haricinde hiçbir şey alınmayacak." dedi.

BEŞİKTAŞ DIŞINDAKİ HİÇBİR ŞEY ALINMAYACAK

Karşılaşmayı izlemek üzere 15 binden fazla Beşiktaş taraftarının beklendiği belirtilirken, "Bu maç Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak olan referandum dan hemen önce oynanacaktır. Bu bağlamda vali Henri-Michel Comet stada Fransa, Türkiye, Lyon ve Beşiktaş forma ve bayrakları haricinde herhangi bir forma, atkı, şapka, bayrak ya da pankart alınmayacağını bildirdi. Bir stat politik görüşünüzü açıkladığınız değil takımınızı desteklediğiniz yerdir" ifadeleri kullanıldı.