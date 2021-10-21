Mesut Özil oyundan alınınca çılgına döndü
Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Antwerp'le karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerde karşılaşmanın 65. dakikasında oyundan alınan Mesut Özil küfürler edip su şişelerini tekmeledi.
Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini Antwerp karşısında almak isteyen Fenerbahçe'de Mesut Özil'in oyundan çıkarken gösterdiği tepki maça damga vurdu.
Karşılaşmada skor 2-2'yken Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Mesut Özil'i kenara aldı. Yıldız futbolcunun yerini Pelkas'a bırakmak için kenara gelirken küfür ettiği görüldü. Oyundan alındığı için oldukça morali bozulan Mesut Özil, yedek kulübesinde su şişelerini tekmeledi.
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