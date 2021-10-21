  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. UEFA Avrupa Ligi
  5. Mesut Özil oyundan alınınca çılgına döndü

Mesut Özil oyundan alınınca çılgına döndü

Mesut Özil oyundan alınınca çılgına döndü

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Antwerp'le karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerde karşılaşmanın 65. dakikasında oyundan alınan Mesut Özil küfürler edip su şişelerini tekmeledi.

Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini Antwerp karşısında almak isteyen Fenerbahçe'de Mesut Özil'in oyundan çıkarken gösterdiği tepki maça damga vurdu.

Karşılaşmada skor 2-2'yken Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Mesut Özil'i kenara aldı. Yıldız futbolcunun yerini Pelkas'a bırakmak için kenara gelirken küfür ettiği görüldü. Oyundan alındığı için oldukça morali bozulan Mesut Özil, yedek kulübesinde su şişelerini tekmeledi.

 

 

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe mesut özil tepki
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın düğününde ilginç sürpriz
O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Özşırkıntı Instagram'ı salladı
Resmen açıklandı: İşte BioNTech aşısının 3. doz sonuçları
Angola Başbakan konuşurken, bakın Erdoğan ne tepki verdi
Bu iddia gündemi salladı: ''Erdoğan büyükelçileri sınır dışı edecek''
Ekonomistlerden Merkez Bankası'na ilk tepki: ''Geçmiş olsun!''
Çalınan dizel aracını, benzinli olarak buldu
''Takside unutulan para dolu çanta'' olayı taksicilerin oyunu çıktı
Muharrem İnce'den Millet İttifakı'nı kızdıracak sözler
Erdoğan açıkladı, su faturalarında yeni dönem başlıyor