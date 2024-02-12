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  5. Oranlar açıklandı: İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluk oranı...

Oranlar açıklandı: İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluk oranı...

Oranlar açıklandı: İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluk oranı...
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UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı. İşte temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluk oranı...

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayıp yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, play-off turunda Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.

İLK MAÇ 15 ŞUBAT'TA

İlk maç 15 Şubat tarihinde saat 20:45'te RAMS Park'ta oynanacak. İki takım müsabakanın rövanşında 22 Şubat tarihinde TSİ 23:00'te Çekya'da karşı karşıya gelecek.

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları da açıklandı.

İŞTE GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANMA ORANI

Liverpool: 2.8

Bayer Leverkusen: 5.2

Milan: 8.8

Brighton: 12

West Ham United: 14

Roma: 15

Benfica: 18

Atalanta: 22

Sporting: 23

Villarreal: 23

GALATASARAY: 24

Marsilya: 28

Feyenoord: 30

Etiketler şampiyonluk uefa avrupa ligi oran
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