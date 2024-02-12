Oranlar açıklandı: İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluk oranı...

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı. İşte temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluk oranı...

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayıp yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, play-off turunda Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.

İLK MAÇ 15 ŞUBAT'TA

İlk maç 15 Şubat tarihinde saat 20:45'te RAMS Park'ta oynanacak. İki takım müsabakanın rövanşında 22 Şubat tarihinde TSİ 23:00'te Çekya'da karşı karşıya gelecek.

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları da açıklandı.

İŞTE GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANMA ORANI

Liverpool: 2.8



Bayer Leverkusen: 5.2



Milan: 8.8



Brighton: 12



West Ham United: 14

Roma: 15

Benfica: 18

Atalanta: 22

Sporting: 23

Villarreal: 23

GALATASARAY: 24

Marsilya: 28

Feyenoord: 30