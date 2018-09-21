Phillip Cocu'dan derbi isyanı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanında 4-1 gibi hiç beklenmedik bir mağlubiyet aldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, çok sinirli olduğunu söyledi. Fenerbahçe’ye yakışmayacak bir oyun ortaya koyduklarının altını çizen Phillip Cocu, Beşiktaş ile oynanacak derbi maç hakkında çok konuşulduğundan yakınarak “Bugün pazartesi değil perşembe… Bu yüzden çok sinirliyim” ifadelerini kullandı.

Sözlerine Dinamo Zagreb’i tebrik ederek başlayan Phillip Cocu “Dinamo Zagreb’i tebrik ediyorum. Harika bir maç çıkardılar. Bugün oynadığımız gibi, Fenerbahçe takımıysak, oynayamayız, oynamamalıyız. Tüm taraftarlarımızdan ve kulübümüzden özür diliyoruz. İleri seviyede kötü, son derece kötü olarak değerlendirilebilecek bir maç çıkardık” dedi.

Beşiktaş derbisi hakkındaki düşünceleri de sorulan Phillip Cocu “Beşiktaş maçı farklı bir maç olacak. Ama pazartesi günü oynayacağımız bu maçı çok konuştuk. Dinamo Zagreb maçına yeterince konsantre olamadık. Dinamo Zagreb ise hem çok agresifti hem de maça çok konsantre olmuştu. Oyuncularım Beşiktaş maçına yüzde 200 konsantre olacaklar. Ancak bugün pazartesi değil perşembe, bu yüzden çok sinirliyim. Tüm enerjimi hem kulübe, hem oyunculara nasıl aktarırım bunu düşünüyorum. Tamamen bir sonraki maça, pazartesi oynayacağımız derbiye odaklandım. Çok büyük bir maça çıkacağız. Beşiktaş maçının çok büyük önemi var. Atiker Konyaspor galibiyetinden sonra Beşiktaş derbisinin önemi arttı. Ligde bizi iyi yerlere taşıyabilecek bir maç… Seyircimizin önünde üç puan almak istiyoruz.”