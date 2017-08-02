Sturm Graz maçında kale Volkan Demirel'in

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda 2-1’lik galibiyetin rövanşında Sturm Graz’ı konuk edecek olan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman basın toplantısı düzenledi.

Kocaman toplantıda önemli açıklamalarda bulunurken zorlu maçta kaleye kimin geçeceğini de açıkladı. Deneyimli teknik adam, “Volkan'ın ilk maçta oynamasının sebebiyle ilgili olarak uyumdan bahsetmiştim. Yarın da Volkan başlayacak kalede. Ama bundan sonraki süreçte Carlos da devreye girecektir. Yarın mümkün olduğu kadar birbirini tanıyan grubu sahaya süreceğim” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, taraftarların maça olan ilgisinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Aykut Kocaman, “Bu takımın ve kulübün en büyük dinamiği taraftardır. Taraftarsız bir Fenerbahçe düşünmek mümkün değil. 3 Temmuz gibi bir dönemi geçirmiş, bütün dünya aleme kenetlenmenin ne olduğunu gösteren bir taraftar. Bu stat formu itibariyle çok önemli bir yer. İyi futbol için en önemli şeylerden birisi iyi zemin. Topun doğru ve hızlı şekilde akması için, görsel anlamda seyir zevkini artırır” dedi.

‘2 ya da 2,5 aylık süreye ihtiyacımız var’

Takımda eksikliklerin olduğunu ifade eden Kocaman, “Futbol takımlarında her zaman eksik vardır, hata vardır. Rakibin gücü, analizler, bunun gibi pek çok şeyle karşılaşacaksınız ve tamamen tamamlanmış bir takım yer yüzünde yok. Ama en azından 1,5 – 2 ay sonra tam anlamıyla istediğimiz düzeye geliriz. Yeni bir grupla birlikteyim. Bununla beraber henüz transfer dönemi kapanmadı. Pozisyon anlamındaki sıkıntıları düşündüğümüz zaman en az 2 oyuncunun gelmesini bekliyoruz. Yeni gelen oyuncuları da yeni düzenin içine katma zamanını göz önüne aldığınız zaman, 2 – 2,5 aylık bir süreye ihtiyaç olduğu öngörülebilir” diye konuştu.

‘Isla gibisini daha önce görmedim’

Robin van Persie'nin dün antrenmana çıktığını ve olumsuz bir geri dönüşün olmadığını söyleyen Kocaman, “Akşam antrenmanında da olumsuz bir geri dönüş olmazsa kadroya almayı isterim. Isla, 24 Haziran'da Almanya karşısında final oynadı, sonra evine gitti ve sonra buraya geldi. Çok fazla oyuncuyla çalıştım ama bu kadar çabuk şekilde uyum sürecini atlatan ve hazır hale gelen bir isim görmemiştim. Isla, 1 hafta ya da 10 güne kadar tam olarak hazır hale gelecektir diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.