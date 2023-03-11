Temsilcilerimiz tur peşinde: UEFA ülke puanı sıralaması çok kritik

UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turlarında oynadıkları ilk maçlarından istedikleri sonuçları alamayan temsilcilerimiz rövanş maçlarında puan peşinde.

UEFA Ülke Puanı Sıralaması’nda 12. sıradaki Türkiye, Başakşehir’in beraberliğiyle 200 puan aldı ve 31.700 puana ulaştı. Normalde Süper Lig şampiyonumuzun 2024-25 Devler Ligi gruplarına direkt gitmesi için 11. olmamız yeterliydi. Ancak bu formatın, UEFA tarafından henüz resmi olarak ilan edilmese de değişeceği öğrenildi.

Artık Şampiyonlar Ligi şampiyonu kendi liginde de Kupa 1’e vize alırsa söz konusu kontenjan; 11. ülkenin lig şampiyonuna değil, eleme oynayan ve son 5 yılda en iyi kulüp puanına sahip takıma verilecek. Yani haftaya oynanacak rövanşta temsilcilerimizin alacağı her puan çok kıymetli.

UEFA ülke katsayı sıralaması

10 - Avusturya - 34.000 puan - 5 temsilcisi de elendi

11 - Sırbistan - 32.375 puan - 4 temsilcisi de elendi

12 - Türkiye - 31.700 puan - 5 temsilcisinden 3'ü devam ediyor

13 - İsviçre - 29.925 puan - 4 temsilcisinden 1'i devam ediyor

14 - Ukrayna - 29.500 puan - 5 temsilcisinden 1'i devam ediyor

(Not: 2024-25’te UEFA Kupaları’na katılım, 2022-23 sıralamasına göre yapılacak)