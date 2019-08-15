UEFA Süper Kupa finalinde kupanın sahibi Liverpool oldu!

Liverpool ile Chelsea’nin Beşiktaş Park’ta karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupa mücadelesinin galibini penaltılar belirledi. 1-1 olarak tamamlanan maçın ilk 90 dakikasının ardından uzatmalarda gelen 2 gole rağmen eşitlik bozulmadı ve Liverpool ile Chelsea 2-2'lik skorla penaltılara gitti. Liverpool penaltılarda 5-4'lük bir skorla üstünlüğü sağlayarak Süper Kupa'nın sahibi oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Salah’ın sol taraftan ortasında arka direkte iyi yükselen Matip’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kepa’da kaldı.

11. dakikada Giroud’un pasında ceza sahası dışı sol tarafta topla buluşan Pedro’nun plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.

16. dakikada Chamberlain pasında sağ kanatta topu alan Salah’in ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Kupa’da kaldı.

22. dakikada ceza yayı üzerinden topla birlikte soldan ceza sahası içine giren Pedro’nun çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

24. dakikada defans hatasıyla cezası içinde topu alan Giroud’un röveşatasında meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

29. dakikada Milner’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Virgil van Dijk’in kafa vuruşu kalenin üzerinden dışarıya gitti.

30. dakikada Milner’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Mane’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kepa’da kaldı.

36. dakikada Pulisic’in ara pasında ceza sahası içi sol tarafta topla buluşan Giroud’un çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

İKİNCİ YARI

48. dakikada Liverpool, beraberliği yakaladı. Firmino, Fabinho'nun ceza sahasına havalandırdığı topa hareketlendi. Firmino'nun kale sahasına indirdiği meşin yuvarlağı önünde bulan Mane'nin ilk vuruşunda kaleci Kepa gole izin vermese de seken topu tamamlayan Senegalli futbolcu, durumu 1-1'e getirdi.

75. dakikada Liverpool gole yaklaştı. Henderson'ın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde bulunan Wijnaldum, topu Salah'ın önüne doğru yuvarladı. Salah'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta yerden giden topu Kepa çeldi. Kale sahası önüne seken topa hareketlenen Van Dijk'ın vuruşunda Kepa'nın kurtardığı meşin yuvarlak, direğe de çarparak oyun alanına döndü. Kale sahasında oluşan karambolde Chelsea savunması topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

UZATMALAR

95. dakikada Liverpool golü buldu. Firmino, Mane'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Son çizgiye hareketlenen Firmino'nun yerden gönderdiği pasta sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderen Mane, takımını 2-1 öne geçirdi.

101. dakikada Chelsea, penaltıdan eşitliği yakaladı. Maçın hakemi Frappart, kaleci Adrian'ın ceza sahasında Abraham'a yaptığı müdahale sonrası penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Jorginho, penaltıyı gole çevirdi: 2-2

İlk uzatma devresi 2-2'lik skorla tamamlandı.

UZATMA 2. YARI

113. dakikada Chelsea gole yaklaştı. Abraham'ın pasında topla buluşan Mount'un ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Adrian, meşin yuvarlağı çeldi.

İkinci uzatma devresi de 2-2 sona erdi ve maçın galibi penaltı atışlarıyla belirlendi.

PENALTILAR

Liverpool'un penaltılardaki gollerini Firmino, Fabinho, Origi, Alexander-Arnold ve Salah attı.

Chelsea'de penaltı vuruşlarını Jorginho, Barkley, Mount ve Emerson gole çevirdi. Chelsea adına Abraham penaltı atışından faydalanamadı.

Liverpool, penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağladı ve UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Stephanie Frappart (Fransa), Manuela Nicolosi (Fransa), Michelle O'Neill (İrlanda)

Liverpool: Adrian, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson (Dk. 91 Alexander-Arnold), Milner (Dk. 64 Wijnaldum), Fabinho, Henderson, Oxlade-Chamberlain (Dk. 46 Firmino), Mane (Dk. 103 Origi), Salah

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Zouma, Christensen (Dk. 84 Tomori), Emerson, Kante, Kovacic (Dk. 101 Barkley), Jorginho, Pulisic (Dk. 74 Mount), Pedro, Giroud (Dk. 74 Abraham)

Goller: Dk. 36 Giroud, Dk. 101 Jorginho (Penaltıdan) (Chelsea), Dk. 48 ve 95 Mane (Liverpool)

Sarı kartlar: Dk. 79 Azpilicueta (Chelsea), Dk. 85 Henderson, Dk. 107 Alexander-Arnold (Liverpool)

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Süper Kupa'da iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, İstanbul'da karşı karşıya geldi.

Geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi sahibi Chelsea, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı.

Avrupa'nın ve İngiltere'nin iki büyük ekibinin maçı dolayısıyla futbolun coşkusu İstanbul'da yaşandı.

İngiltere'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda futbolsever, karşılaşmayı tribünden izlerken İstanbul ve Vodafone Park, tarihi günlerinden birini yaşadı.

Maç öncesi halk oyunları gösterisi keyifli anlar yaşattı.

Liverpool ile Chelsea arasındaki mücadele öncesinde TRT İstanbul Radyosu Çoksesli Çocuk Korusu ile Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan çocuklar, Bob Marley'in "Three Little Birds" adlı şarkısını seslendirdi.

Maç öncesi gerçekleştirilen seremonide Süper Kupa da sahada yer aldı. Liverpool kaptanı Jordan Henderson, geçen sezon kazandıkları Şampiyonlar Ligi kupasını platforma yerleştirirken, Chelsea kaptanı Cesar Azpilicueta da Avrupa Ligi kupasını platforma koydu.

BAKAN KASAPOĞLU DA MAÇI İZLEDİ

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Maç öncesinde Taksim Meydanı'nda Liverpoollu taraftarlarla bir araya gelen Kasapoğlu, daha sonra Vodafone Park'a geçerek mücadeleyi takip etti.

KARŞILAŞMAYI KADIN HAKEM YÖNETTİ

İki takım arasındaki önemli maçta kadın hakemler görev aldı.

Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan kadın hakem Stephanie Frappart yönetti. Frappart'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Manuela Nicolosi ve İrlandalı Michelle O'Neill gerçekleştirdi.

Türk hakem Cüneyt Çakır ise dördüncü hakem olarak saha kenarında yer aldı.

UEFA Süper Kupa maçını izlemek üzere tribünde yerini alan futbolseverler, mücadelenin hakemlerine destek verdi. Hakem dörtlüsü sahaya çıktığı anda tribündekiler alkışlarla desteklerini gösterdi.

MUHAMMED SALAH SEVGİSİ

Liverpoollu taraftarların, takımlarının yıldız oyuncusu Muhammed Salah sevgisi dikkati çekti.

Taraftarların büyük bölümünün Muhammed Salah forması giydiği görüldü. Liverpoollu taraftarlar, takım otobüsünün stada gelişi sırasında skor tabelasındaki görüntülerde en çok teknik direktör Jurgen Klopp ile Muhammed Salah'ı alkışladı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Karşılaşma öncesinde ve sırasında Vodafone Park'ın yanı sıra taraftarların yoğunlaştığı bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa maçı nedeniyle kentte 15 bin polis görevlendirildi.

Stat ve çevresinde 8 bin 500 polis güvenliği sağladı. Kent geneli havalimanı, meydanlar ve otellerde olmak üzere toplam 15 bin polis maç için görev yaptı.

DÜNYA İSTANBUL'DAKİ MAÇI İZLEDİ

Avrupa futbolunun bu önemli gecesinde dünyadaki futbolseverler, Vodafone Park'taki maçı izledi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'daki mücadele, Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Okyanusya'nın tamamında yer alan 215 ülkede naklen ekranlara geldi.

Karşılaşmayı ayrıca 300 basın mensubu yerinden izledi. Bunların büyük bölümü Türk ve İngiliz gazeteci olurken; Mısır, Fas, İran, Rusya ve Ukrayna'dan da basın mensupları karşılaşmayı takip etti.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan paylaşımda İstanbul'un futbol tarihi ve Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park hakkında çeşitli bilgilere yer verildi.

MERKEZ, TAKSİM VE BEŞİKTAŞ OLDU

Karşılaşma öncesindeki merkez, Taksim Meydanı ile Beşiktaş oldu.

Liverpoollu taraftarlar, toplanma merkezi olarak belirlenen Taksim Meydanı'nda saatler öncesinde bir araya geldi. İstiklal Caddesi ve bağlantısındaki sokaklar adeta kırmızıya boyandı.

Chelseali taraftarların toplanma merkezi ise Beşiktaş oldu. Chelseali taraftarlar da maçtan saatler önce coşkulu bir şekilde karşılaşmanın havasına girdi.

LIVERPOOLLU TARAFTARLAR MAÇA DAHA FAZLA İLGİ GÖSTERDİ

Karşılaşmanın oynandığı Vodafone Park tamamen doldu.

Mücadeleyi 40 bine yakın taraftar izlerken, Liverpool taraftarları maça daha fazla ilgi gösterdi.

Tribünlerin büyük bölümünde kırmızı formalı taraftarların olduğu görülürken, Chelseali taraftarlar tribünlerin küçük bir bölümünü doldurabildi.

TÜRK FUTBOLSEVERLER DE TRİBÜNDE

UEFA Süper Kupa mücadelesine İngiliz taraftarlar kadar Türk futbolseverler de büyük ilgi gösterdi.

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor formasını giymiş taraftarlar, tribündeki yerlerini aldı.