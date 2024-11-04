UEFA'dan şok karar: Beşiktaş'ın maçı İstanbul'da oynanmayacak

UEFA, Beşiktaş'ın İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı maçın tarafsız sahada oynanmasına karar verdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Avi ile karşılaşacak Beşiktaş'a kötü haber geldi.

Beşiktaş'ın Maccabi Tel-Aviv ekibi ile 28 Kasım'da İstanbul'da oynayacağı karşılaşmanın, tarafsız sahaya alınacağı öğrenildi.

UEFA'nın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile gerekli görüşmeleri yaparak kararını bildirdiği ve siyah beyazlı kulübün de TFF'den gelecek resmi yazının ardından açıklama yapacağı ifade edildi.

Karşılaşmanın oynanacağı ülke ve stadyum, önümüzdeki günlerde ilan edilecek.