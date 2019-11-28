Young Boys 1 - 2 Porto

UEFA Avrupa Ligi G Grubu'ndaki 5. hafta maçında Young Boys ile Porto karşılaştı. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 6. dakikada Fassnacht'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci devrede toparlanan Porto'da sahneye çıkan Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar, 75 ve 79. dakikalarda attığı gollerle takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN ASİSTİ FEYENOORD'A YETMEDİ

Grubun diğer maçında ise Feyenoord ile Rangers 2-2 berabere kaldı. Feyenoord'un gollerini Toornstra ve Sinisterra atarken, Rangers'ın sayıları ise Alfredo Morelos'tan geldi.

Feyenoord'un ikinci golünde asisti geçtiğimiz günlerde milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Orkun Kökçü yaptı.

Bu sonuçların ardından son maçlar öncesi Rangers 8 puanla lider, Porto ve Young Boys 7'şer puanla iki ve üç, Feyenoord ise 5 puanla son sırada yer aldı.

