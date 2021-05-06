UEFA, Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımları böyle cezalandıracak!

UEFA, tartışma yaratan Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımlara men cezası almaları için çalışmalara başladı.

Futbol dünyasını derinden sarsan Avrupa Süper Ligi girişimiyle ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İptal olan projenin ardından gözler UEFA'nın oluşuma katılan 12 kulübe vereceği cezalara odaklandı. ESPN, konuyla ilgili çarpıcı bilgiler verdi.

Avrupa Süper Ligi fırtınasının üzerinden iki hafta geçtikten sonra UEFA'nın bu oluşuma katılan 12 kulüple ilgili yaptırım görüşmeleri yaptığı belirtildi.



ESPN'in haberine göre UEFA, Avrupa Süper Ligi veya buna benzer farklı bir girişimin tekrarlanmasının önüne geçmek için sert yaptırımlar uygulayacak.

UEFA'nın, Avrupa Süper Ligi projesinden ayrılan kulüpler olan Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham ve Inter ile görüşmelerini sürdürdüğü ve söz konusu kulüplere daha hafif cezalar vereceği ifade edildi.

Men cezası gelebilir!

Diğer 8 kulüp, yaptıkları resmi açıklamalarla Avrupa Süper Ligi'nden ayrılma kararı aldıklarını duyurmuşlardı. Juventus ve Milan ise ayrılma kelimesini kullanmadan, gelen tepkileri anlayışlı karşıladıklarını belirten açıklamalar yapmıştı. Real Madrid ve Barcelona ise ikinci bir açıklama yapmadı.

UEFA'nın Real Madrid, Juventus ve Barcelona'ya ağır bir yaptırım hazırlığında olduğu, bu cezanın iki yıl Avrupa kupalarından men cezasına kadat gidebileceği ESPN'in haberinde yer aldı. Milan'ın ise daha hafif bir yaptırımla kurtulabileceği kaydedildi.

"Diğerlerini ayrı tutuyorum"

UEFA Başkanı Ceferin, verdiği bir röportajda Avrupa Süper Ligini kuran 12 kulübü üç kategoriye ayırabileceğini. İlk grubun, ligi ilk terk eden 6 İngiliz kulüp olduğunu, ardından Atletico Madrid, Milan ve Inter'in geldiğini ve son olarak Real Madrid, Juventus ve Barcelona'yı gruplandırdığını söylemişti. Ceferin, bu üç grup arasında büyük farklar olduğunu, sonuçların da aksiyonlara göre olacağının altını çizmişti.