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UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı

UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı

UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdığını açıkladı. İki takımın da eşleşmede eşit sayıda gol atması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi ve sonucun değişmemesi durumunda penaltı atışlarına gidilecek.

UEFA, deplasman golü kuralını 2021-2022 sezonundan itibaren uygulamayacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada iki takımın da eşleşmede eşit sayıda gol atması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi ve sonucun değişmemesi durumunda penaltı atışlarına geçileceği belirtildi. Uzatmalarda atılan gollerde de yine deplasman takımının herhangi bir avantajı olmayacak.

Kural, İngiliz devleri Manchester United ve Manchester City başta olmak üzere birçok Avrupa kulübü tarafından desteklenmişti.

Böylece Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda karşılaşacağı PSV maçında da bu kural uygulanacak.

Etiketler uefa deplasman golü
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