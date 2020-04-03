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  4. 03 Nisan 2020 20:58

UEFA, Galatasaray'a ceza kesti!

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yle oynadıkları maçta çıkan tribün olayları nedeniyle Galatasaray'a 56 bin Euro ceza ve bilet satış yasağı getirdi.

UEFA, Galatasaray'a ceza kesti!
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Fransa'nın başkentinde 11 Aralık'ta ev PSG'nin 5-0 galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından soruşturma açtığını açıklayan UEFA, bu soruşturmanın sonunda Sarı-Kırmızılı takıma ceza kesti.

CEZALAR ŞU ŞEKİLDE:

-Galatasaray kulübünün, bundan sonra deplasmanda oynayacağı ilk Avrupa kupası maçına gidecek deplasman taraftarlarına bilet satması yasaklanmıştır. Bu ceza 1 yıllık deneme süresi için bekletilecektir.

-Meşaleler yakılması ve sahaya atılmasından dolayı 30 bin euro.

-Takımın uygunsuz davranışından dolayı 16 bin euro.

-Zarara yol açan hareketler için 10 bin euro.

-Toplamda 56 bin euroluk para cezası 90 içerisinde yatırılacaktır.

-Galatasaray, taraftarlarının verdiği zararın tanzimi için PSG kulübüyle iletişime geçecektir. 30 adet zarar gören koltuk ve seramik pisuvar bunlar arasındadır.

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