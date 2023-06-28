UEFA Konferans Ligi finallerinin yerleri belli oldu
UEFA, Konferans Ligi'nin 2024 yılı finalinin Yunanistan'ın Atina kentinde, 2025 yılı finalinin ise Polonya'nın Wroclaw kentinde oynanacağını duyurdu.
UEFA, Konferans Ligi'nin 2024 ve 2025 final müsabakalarının oynanacağı kentleri açıkladı.
UEFA, turnuva finalinin 2024’te Yunanistan’ın başkenti Atina’daki OPAP Arena’da oynanacağını açıkladı.
2025 FİNALİ POLONYA'DA
Öte yandan 2025’te ise Polonya’nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Şehir Stadı’nda Konferans Ligi finali oynanacak.
Ayrıca UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin adı “UEFA Konferans Ligi” olarak değiştirildiği duyuruldu.
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