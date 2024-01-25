UEFA maçları TRT'de şifresiz yayınlanacak!

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT kanalları ve TRT dijital platformu tabii’de yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT kanalları ve TRT dijital platformu tabii'de yayınlanacak.

TRT, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarına ev sahipliği yapacak. Türk takımlarının heyecan verici mücadeleleri ise şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor’da izleyicilerle buluşacak.

Daha fazla sayıda maç ise yalnızca TRT’nin yeni dijital platformu tabii üzerinden izlenebilecek.

“TRT TARİHİNDEKİ BU İLKİ YAŞAMAKTAN VE YAŞATMAKTAN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUZ”



TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, “TRT, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarının 3 sezon boyunca tek yayıncısı oldu. TRT tarihindeki bu ilki yaşamaktan ve yaşatmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye’nin kamu yayıncısı olarak, futbol heyecanını ülkemizin her köşesine yayacak olmak, bizler için bir gurur vesilesi. Futbol ile birlikte sporun her branşında turnuvaları izleyicilerimizle buluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.