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UEFA'dan bir yeni Süper Lig formatı daha

UEFA'dan bir yeni Süper Lig formatı daha
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UEFA, Avrupa kupalarında 2027 yılı ve sonrası için yeni bir format yapmaya hazırlanıyor.

İspanyol devlerinden Marca, UEFA'nın 2027 ve sonrası için Süper Lig, Avrupa Ligi ve Adaylar Ligi olmak üzere üç turnuvadan oluşan bir Avrupa Kupası formatını başlatmak istediğini iddia etti.

Mevcut liglerdeki takımlar, tıpkı ulusal şampiyonalarda olduğu gibi yükselme ve küme düşme mücadelesi verecek. Öte yandan her biri 18 takımdan oluşan üç ayrı lig formatının Ekim ayı sonunda görüşüleceği kaydedildi.

NTV'de yer alan habere göre; UEFA, turnuvada geleneksel grup aşamasının yerini 2024-25 sezonunda lig formatına bırakacağını açıklamıştı.

İsviçre sistemi olarak adlandırılan yeni modelde turnuva lig usulüne göre oynanacak. Böylelikle 36 takımlı ligi ilk 8 sırada tamamlayanlar, tur atlayacak. 9-24 arasında 16 takım play-off oynayacak. Turu geçen takımlar, son 16 turunda mücadele edecek.

Tüm bunların haricinde haberde 2027 öncesinde formatta bir başka değişiklik yapılmasının beklenmediği kaydedildi.

 

Etiketler uefa yeni format şampiyonlar ligi play-off 18 takımlı süper lig
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