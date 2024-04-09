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UEFA'dan Halil Umut Meler'e çeyrek final görevi

UEFA'dan Halil Umut Meler'e çeyrek final görevi
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Türk hakem Halil Umut Meler, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile İtalya Serie A takımlarından Atalanta arasında 11 Nisan Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmasını yönetecek.

FIFA kokartlı elit hakem Halil Umut Meler, Liverpool ile Atalanta arasında 11 Nisan Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi çeyrek final müsabakasını yönetecek.

İngiltere'nin Liverpool şehrindeki Anfield Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada Alper Ulusoy VAR, Abdülkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak.

Etiketler halil umut meler UEFA Hakem görev çeyrek final
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