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UEFA'dan ''Wilfried Zaha'' paylaşımı

UEFA'dan ''Wilfried Zaha'' paylaşımı
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UEFA, Galatasaray'ın yeni transferi Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha hakkında 'Galatasaray'ın yeni yıldızı' paylaşımında bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabı, Wilfried Zaha'nın sarı-kırmızılı formalı bir fotoğrafıyla "Galatasaray'ın yeni yıldızı Wilfried Zaha" notu düşülerek bir paylaşım yaptı.
Zaha, dün yaptığı açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele edecek yeni takımının gruplara kalması halinde kendisinin de bir ilki yaşayacağına dikkati çekerek, "Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynama fırsatı bulacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler Galatasaray zaha galatasaray paylaşım uefa
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