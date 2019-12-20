Vedat Muriqi Kosova'da yılın futbolcusu seçildi

Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği başarılı performansla Avrupa'da birçok kulübün gözdesi olan Vedat Muriqi, ülkesinde yılın futbolcusu seçildi.

"SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ"

Açıklamalarda bulunan Muriç, "Rizespor'daki ve Fenerbahçe'deki takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ve tabii ki Kosova'daki arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Bir hayalimiz var ve bunun için sonuna kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı.

"HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Muriç, "Kosova'da yılın futbolcusu seçilmenin mutluluk ve gururunu yaşıyorum. Bana destek olan bütün takım arkadaşlarıma, aileme ve herkese çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Kosova Milli Takımı ile 23 maça çıkan 25 yaşındaki forvet oyuncu 8 gol 3 asist ile oynadı.

