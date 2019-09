Vitor Hugo: Beşiktaş'la anlaşmıştım, Türkçe de öğreniyordum ama...

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın son anda elinden kaçırdığı Vitor Hugo'dan transfer itirafı geldi. Sezon başında Fiorentina'dan Palmeiras'a trasfer olan Brezilyalı savunma oyuncusu, ESPN Brezilya'ya konuştu.

VICTOR RUIZ'DEN ÇOK ÖZEL AÇIKLAMALAR

Sezon başında transfer konusunda yaşananları anlatan Hugo, ''Her şey çok hızlı gelişti. Fiorentina'da oynuyordum, takımı bir Amerikan şirketi satın almıştı ve takım CEO'su değişmişti. Takımın yeni genel menajeri, iş yaptığını göstermek için bazı oyuncuları alıp satıyordu. Sonra beni farketti, kendime takım aramam gerektiğini söyledi. Beşiktaş ile görüşüyorduk ve transfer bitme aşamasındaydı. Benim için hava değişikliği olmasını istiyordum. Türkiye'ye gidip başka bir ülkeyi ve kültürü tanımak istiyordum. Her şey yolunda gidiyordu. Hatta Türkçe öğrenmeye bile başlamıştım. Ancak Palmeiras CEO'su Alexandre Mattos beni aradı ve her şey bir anda değişti.'' sözlerini kullandı.

''BİR ANDA ARAYA GİRDİ, İKNA ETTİ''

Beşiktaş'a imza aşamasındayken Palmeiras'ın yolunu tuttuğunu belirten Brezilyalı savunma oyuncusu, ''Alexandre, bana 'şampiyon olmak istiyor musun?' diye sordu. Bana yaşadığım, bildiğim bir yerde oynama imkanı sundu. Beni ikna etti. Ben de 'Tamam Alexandre seninleyim' dedim ve transfer bitti.'' şeklinde konuştu.

28 yaşındaki Brezilyalı stoper, sezon başında 5.5 milyon euro karşılığında Palmeiras'a transfer olmuştu. Beşiktaş ise ardından İspanyol Victor Ruiz'i kadrosuna katmıştı.

Kaynak: Sporx