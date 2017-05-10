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  4. 10 Mayıs 2017 19:11

Vitor Pereira geri dönüyor

Almanya'da 1860 Münih'i çalıştıran Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, ülkesi Portekiz'e geri dönüyor.

Vitor Pereira geri dönüyor
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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, ülkesi Portekiz'e geri dönüyor.

Sarı-Lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra Bundesliga 2 ekibi TSV 1860 Münih'in başına geçen 48 yaşındaki teknik adamın adı Sporting Lizbon ile anılıyor.

Record'un haberine göre, Yeşil-Beyazlı kulüpte koltuğu sallanan teknik direktör Jorge Jesus'un yerine geçecek en güçlü aday olarak Pereira görülüyor.

Portekizli futbol adamı, daha önce ülkesinde Porto, Sanjoanense, Espinho ve Santa Clara takımlarını çalıştırmıştı.

Bu görev için düşünülen diğer isim ise Vitoria Guimaraes'in hocası Pedro Martins.

Şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda zirveden uzak kalan Jesus'un ekibi, Portekiz Premier Lig'de bitime 2 hafta kala 67 puanla lider Benfica'nın 11 puan gerisinde yer alıyor.

portekiz , fenerbahçe , pereira