Vitor Pereira'dan sıra dışı maç takibi

Fenerbahçe, 2021-22 sezonu hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile karşılaşırken maça teknik direktör Pereira damgasını vurdu.

Fenerbahçe, hazırlık maçında Romanya 2'nci Lig ekiplerinden Csikszereda'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin golleri 26'ncı dakikada Sinan Gümüş, 67'nci dakikada Serdar Aziz'den geldi. Pereira'dan ilk maçta sürpriz geldi. Öte yandan taraftarlar hazırlık maçına giremedikleri için tepkilerini dile getirirken futbolculardan jest geldi.

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FENERBAHÇE İLK HAZIRLIK MAÇINA ÇIKTI

PEREIRA KULEDEN TAKİP ETTİ





Yeniden takımın başına geçen Portekizli teknik adam Vitor Pereira'dan yine sıra dışı bir hareket geldi. Pereira, hazırlık maçını gözlem kulesinden takip etti ve bol bol not tuttu.



SİSTEM 3-4-3



Portekizli teknik adam maça, Berke, Lemos-Sadık-Caulker, Sangare-Sosa-Mert Hakan-Ferdi, Sinan-Ademi-Thiam ilk 11'i ve 3-4-3 sistemi ile başladı



KAPTAN MERT HAKAN



Geçen sezon takıma dahil olan Mert Hakan Yandaş ilk 11'de sahaya çıkan isimlere kaptanlık yaptı



YENİ TRANSFERLER SAHADA



Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Serdar Dursun, maçın ikinci yarısında görev yaptı. Bir diğer yeni transfer Steven Caulker ilk kez Sarı-Lacivertli formayı giydi.



MAÇA BÜYÜK İLGİ



Fenerbahçe'nin hazırlık maçına Topuk Yaylası'na yakın bölgedeki Fenerbahçeli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi ve tesisin hemen dışından mücadeleyi izlediler. Fenerbahçe kulübü daha önce bu hazırlık maçlarına seyirci alınamayacağını duyurmuştu.

GOL SİNAN'DAN GELDİ



26'ıncı dakikada Nazım'ın ortasında top savunmadan sekti, Sinan Gümüş önüne düşen topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.



SERDAR AZİZ ATTI



İkinci yarıda Fenerbahçe'nin golünü Serdar Aziz 67. dakikada attı.



9 İSİM GÖREV ALAMADI



Pereira, ilk hazırlık maçında 9 isme görev vermedi. Tecrübeli teknik adam, kampa geç katılan isimlerden; Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Zanka, Szalai'nin yarı sıra Canberk Aydemir, Dirar, Pelkas, Valencia'yı kadroya dahil etmedi.



FUTBOLCULARDAN JEST



Fenerbahçeli futbolcular maç bitiminde, karşılaşma boyunca tesislerin dışından kendilerine destek veren taraftaların yanına gitti. Oyuncular taraftarları selamlarken, sarı-lacivertli futbolseverler de onlara alkışlarla karşılık verdi.



FENERBAHÇE KAZANDI



Mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 galip bitirdi

İKİNCİ YARIDA BERKE HARİÇ KADRO DEĞİŞTİ



Sarı-lacivertli ekibin teknik patronu Pereira, hazırlık maçında takımı görmek adına ilk ve ikinci yarıda farkı isimlerle saha çıktı. Csikszereda karşısına kalede Berke ile çıkan Pereira, ikinci yarıda da genç eldivene görev verdi. Portekizli çalıştırıcı ikinci yarıda şu isimleri sahaya sürdü: Berke, Novak, Serdar Aziz, Tisserand, Osayi-Samuel, Gustavo, Zajc, Caner, Mesut, Samatta, Serdar Dursun.