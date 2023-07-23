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Volkan Demirel'den Quaresma açıklaması

Volkan Demirel'den Quaresma açıklaması
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, kulübün transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, BeIN Sports'a flaş açıklamalarda bulundu.

"QUARESMA İLE DE GÖRÜŞTÜM..."

Volkan Demirel yaptığı açıklamada, "3 yabancı, 1 Türk oyuncuyla görüşüyoruz. Adı geçen arkadaşlarım da var. Alper Potuk'un adı geçiyor ancak onunla transfer görüşmemiz olmadı. Bizim vereceğimiz rakamlar, bazı oyuncuları mutlu etmeyebilir. Alper benim kardeşim ancak onunla herhangi bir görüşmemiz olmadı. Hasan Ali Kaldırım ve Quaresma ile de görüştüm ancak şu anki durumda müsait oyuncuları seçmek zorundayım" dedi.

Etiketler Hatayspor volkan demirel quaresma açıklama
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