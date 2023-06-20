  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Yeni hamle: Ali Koç ve Arda Güler ile yarın görüşecek

Yeni hamle: Ali Koç ve Arda Güler ile yarın görüşecek

Yeni hamle: Ali Koç ve Arda Güler ile yarın görüşecek
Güncelleme:

Transfer iddialarıyla gündemde olan Arda Güler yarın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la bir araya gelecek.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli ekibin genç yıldızı Arda Güler'le yarın görüşecek.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla adını Avrupa'nın kulüplerinin transfer listesine yazdıran Arda Güler'in sarı-lacivertli ekipteki geleceği belli oluyor. Birçok kulüp, Arda Güler'i kadrosuna katmak isterken, Fenerbahçe genç yıldızın en az 1 sezon daha kulüpte kalmasını istiyor.

Fenerbahçe'nin 2023/24 sezonunda giyeceği formaların lansmanında başkan Koç ile Arda Güler bir araya geldi ve yarın görüşmek üzere sözleşti. Başkan Ali Koç'un, Arda Güler'e "Yarın 1'de görüşürüz" dediği duyuldu. 

Etiketler arda güler ali koç görüşme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CHP'li isimden Babacan, Davutoğlu ve Karamollaoğlu'na dolandırıcılık davası
Yabancı uyruklu kişi 23'üncü kattan intihar etti: 1 ölü, 1 yaralı!
Türk-İş Başkanı'ndan ''Asgari ücret 500 doların altında kaldı'' diyen muhabire yanıt
Marmaris'te yanan ormanlar bu teknikle küllerinden doğdu
Kurbanlık alacaklara hayati uyarı
Yüsra Geyik de sahile indi... Bikinili pozları olay oldu
Dolar, Euro ve altın geri çekildi
Fatih Altaylı'dan Abdulkadir Selvi'ye ''faiz'' tepkisi: Palavra kulislerine inanmayın
Ev sahiplerinin yeni oyunu ortaya çıktı
Moody's'ten faiz tahmini