Yeni hamle: Ali Koç ve Arda Güler ile yarın görüşecek
Transfer iddialarıyla gündemde olan Arda Güler yarın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la bir araya gelecek.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli ekibin genç yıldızı Arda Güler'le yarın görüşecek.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla adını Avrupa'nın kulüplerinin transfer listesine yazdıran Arda Güler'in sarı-lacivertli ekipteki geleceği belli oluyor. Birçok kulüp, Arda Güler'i kadrosuna katmak isterken, Fenerbahçe genç yıldızın en az 1 sezon daha kulüpte kalmasını istiyor.
Fenerbahçe'nin 2023/24 sezonunda giyeceği formaların lansmanında başkan Koç ile Arda Güler bir araya geldi ve yarın görüşmek üzere sözleşti. Başkan Ali Koç'un, Arda Güler'e "Yarın 1'de görüşürüz" dediği duyuldu.
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