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  4. 04 Şubat 2020 11:28

Yeni Malatyaspor kötü gidişata dur demek istiyor

Süper Lig'de oynadığı son 10 karşılaşmadan 1 kez galibiyetle ayrılan BtcTurk Yeni Malatyaspor, kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

Yeni Malatyaspor kötü gidişata dur demek istiyor
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Süper Lig'deki üçüncü sezonunu geçiren sarı-siyahlılar, son haftalarda istediği performansı sahaya yansıtamıyor.

Ligin 9. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 4-0'lık skorla geçen Malatya ekibi, sonraki bölümde ligde oynadığı 10 karşılaşmada istikrarsız bir tablo ortaya koydu.

Devre arasında teknik direktör Sergen Yalçın ile yolları ayırarak Kemal Özdeş'i göreve getiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligde son 10 lig maçında 1 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

Ligin 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden sarı-siyahlılar, o günden bugüne ligde galibiyet yüzü göremedi.

(AA)

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süper lig , Yeni Malatyaspor
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