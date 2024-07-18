Yeni TFF Başkanı belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni başkanını seçmek için toplandı. İbrahim Hacıosmanoğlu yeni TFF Başkanı seçildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.
Mehmet Büyükekşi ile yarışan İbrahim Hacıosmanoğlu TFF başkanlığına seçildi.
TOPLAM SONUÇ
Büyükekşi: 129
Hacıosmanoğlu: 134
1'NCİ SANDIK SONUCU
Hacıosmanoğlu: 25
Büyükekşi: 15
2'NCİ SANDIK SONUCU
Hacıosmanoğlu: 14
Büyükekşi: 21
3'NCÜ SANDIK SONUCU
Hacısomanoğlu: 17
Büyükekşi: 23
4'NCÜ SANDIK SONUCU
Büyükekşi: 19 oy
Hacıosmanoğlu: 18 oy
5'NCİ SANDIK SONUCU
Büyükekşi: 15 oy
Hacıosmanoğlu: 15 oy
6'NCI SANDIK SONUCU
Büyükekşi: 21
Hacıosmanoğlu: 38
7'NCİ SANDIK SONUCU
Büyükekşi: 15
Hacıosmanoğlu: 7
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu asil listesi şöyle:
Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan.
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