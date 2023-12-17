Yıldız oyuncu sahanın ortasında bilincini kaybedip yere yığıldı

Premier Lig'te oynanan ve Bournemouth'un Luton Town'u ağırladığı mücadelede yıldız oyuncu Tom Lockyer 60'ıncı dakikada bilinç kaybıyla bir anda yere yığıldı...

İngiltere Premier Lig'in 17. hafta mücadelesinde Bournemouth sahasında Luton Town ile karşı karşıya geldi. Mücadelede dakikalar 60'ı gösterirken, yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

Luton Town forması giyen Tom Lockyer, bir anda yere yığıldı ve kalkamadı sağlık ekiplerinin oyuncuya yaklaşık 10 dakikalık müdahalesi sonrasında, 29 yaşındaki oyuncu sedyeyle saha kenarına alındı.

Bournemouth kulüp doktoru, daha sonra Tom Lockyer'in bilincinin açık olduğunu ve söylenenlere tepki verdiğini duyurdu. Yaşanan bu olay sonrası 1-1 devam eden Bournemouh - Luton Town mücadelesi ileri bir tarihe ertelendi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ANLAŞILDI

Luton Town'dan yapılan açıklamada Tom Lockyer'in sahada kalp krizi geçirdiğini, yapılan müdahale sonrası sedyeyle oyundan çıkarıldığı sırada bilincinin açık olduğunu ve şu anda hastanede gözlem altında tutulduğunu açıkladı.

Luton Town karşılaşmanın ertelenmesinin ardından bir açıklama yaptı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Hepimiz kaptanımız Tom Lockyer için dua ediyoruz. Kendisi söylenenlere tepki veriyor ve hastaneye kaldırıldı. Bu aşamada ne olduğunu ve sonraki adımların ne olacağını tam olarak bilmiyoruz ancak Bournemouth'a ve sağlık personellerine inanılmaz acil müdahaleleri için teşekkür ediyoruz.

Böyle bir olay yaşandıktan sonra futbolcular oyuna devam edemedikleri için oradaki taraftarlardan özür dileriz. Böylesine zor bir zamanda stadyum içinde Lockyer'ın adını haykıran ve alkışlayan herkese teşekkür ederiz.

Şimdi tüm oyuncularımız, personelimiz ve taraftarlarımız her zaman olduğu gibi bir araya gelecek, Tom ve ailesine sevgi ve destek verecek.

Düşüncelerimiz onunla birlikte"