Zeki Demirkubuz'dan Atiba paylaşımı

Koronavirüs salgını sebebiyle zor günlerden geçilen bu dönemde Atiba'yı unutmadığını belirten ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İşte Demirkubuz'un paylaşımı:

Sevgili Atiba,

Can derdine düştük, seni unuttuk sanma.Hep aklımızdasın. Hiç utandırmadığın, hiç gölgede bırakmadığın ve hep umutlandırdığın için sonsuz teşekkürler.

ZEKİ DEMİRKUBUZ KİMDİR?

Zeki Demirkubuz 1964 yılında doğdu. İlk uzun filmi C Blok'u (1994) çekene kadar çeşitli yönetmenlere asistanlık yaptı. Uluslararası eleştirmenler ve izleyiciler, Demirkubuz'u Venedik Film Festvali'nde gösterilen ikinci filmi Masumiyet'le tanıdılar. Üçüncü filmi olan Üçüncü Sayfa, Türkiye'deki film festivallerinin yanı sıra Locarno ve Rotterdam Film Festivalleri de dahil olmak üzere Avrupa'da yapılan çok sayıda film festivalinde gösterildi. Yazgı (2001) ve İtiraf (2001), 2002 yılında Cannes Film Festivalinin "Un Certain Regard" bölümünde gösterildi. Başrolünü de üstlendiği Bekleme Odası'nın (2003) ardından Masumiyet'in başlangıç öyküsünü anlatan Kader'i (2006), sonrasında Kıskanmak (2009), Yeraltı (2012), Bulantı (2015) ve Kor (2016) filmlerini yaptı. (NOT: Özgeçmiş, Zeki Demirkubuz'un resmi sitesinden alınmıştır)

Zeki Demirkubuz'un filmleri: C Blok, Masumiyet, Üçüncü Sayfa, Yazgı, İtiraf, Bekleme, Kader, Kıskanmak, Yeraltı, Bulantı, Kor