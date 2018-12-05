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  5. 05 Aralık 2018 22:23

Adana Demirspor-Başakşehir maçında saha karıştı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Adana Demirspor ile Başakşehir karşılaştı. 81. dakikada yaşanan arbede sonrası Adana Demirspor'da Hamidou Traore, Başakşehir'de ise Manuel Da Costa kırmızı kart gördü.

Adana Demirspor-Başakşehir maçında saha karıştı!
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Adana Demirspor ile Başakşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında ortalık karıştı. Mücadelenin 81. dakikasında Başakşehir'in gol aradığı bir pozisyonda Manuel Da Costa yerde kaldı ve penaltı bekledi.

Hakem Adana Demirspor lehine penaltı verince yerden hızla kalkan Manuel da Costa rakibine vurdu. Bunun üzerine Adana Demirsporlu Hamidou Traore de Manuel Da Costa'ya aynı şekilde karşılık verdi.

Hakem yaşanan bu pozisyon sonrası Da Costa ve Traore'yi kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Hamidou Traore , Manuel Da Costa , Adana Demirspor-Başakşehir
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