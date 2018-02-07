Akhisar'a beraberlik yetti ! Kayserispor saf dışı...

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final rövanş mücadelesinde Teleset Mobilya Akhisarspor, deplasmanda Kayserispor’la 2-2 berabere kalarak adını yarı finale yazdıran takım oldu. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Akigolar, yarı finalde Galatasaray-Atiker Konyaspor eşleşmesinin galibi ile bir araya gelecek.

Akhisarspor’un golleri 25’te Soner Aydoğdu ve 69’da Eray Ataseven’den gelirken ev sahibinin gollerini 36’da Artem Kravets ve 90+2’de penaltıdan Asamoah Gyan kaydetti. Akhisarspor’un rakibi yarın 20.30’da Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Galatasaray-Atiker Konyaspor maçının ardından belli olacak. Eşleşmenin Konya’da oynanan ilk maçı 2-2’lik skorla sona ermişti.