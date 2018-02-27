Akhisarspor - Galatasaray: 1-2

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı başladı. Yarı final ilk maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, Galatasaray’ı konuk ederken Aslan sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Galatasaray bu sonuçla 17 Nisan’da oynanacak rövanş öncesinde deplasman golü avantajını elde etmiş oldu.

Maçın 19. dakikasında Yevhen Seleznyov’un golüyle öne geçmeyi başaran ev sahibi ekibin sevinci yalnızca iki dakika sürdü. Galatasaray, Ahmet Çalık’ın golüyle 21’de skoru eşitledi. Maçta son sözü ise Sinan Gümüş söyledi. 88’de kafa vuruşuyla galibiyeti getiren Sinan, kupada bu sezon 6. golünü attı.

Spor Toto Süper Lig’de 28 Ocak’ta oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor – Antalyaspor maçıyla kapılarını açan yeşil-siyahlıların yeni evi Spor Toto Akhisar Stadyumu, ilk kez 3 büyüklerden birini ağırladı. Hem Akhisarlılar hem de Galatasaray taraftarları tarihi maçta statta kendilerine ayrılan tribünleri doldurdu.