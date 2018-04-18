Galatasaray - Akhisarspor: 0-2

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final ikinci maçları heyecanı Türk Telekom Stadı’nda başladı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Galatasaray, rövanşta konuğu Teleset Mobilya Akhisarspor’a 2-0 yenildi ve kupaya veda etti. Fatih Terim, sahaya rotasyon ağırlıklı bir kadroyla çıkarken, Teleset Mobilya Akhisarspor finale Seleznyov’un (4 ve 35) golleriyle yükseldi. 67 ve 77’de sarı kart gören Maicon ise Galatasaray’ı 10 kişi bıraktı.

Fatih Terim maça Latovlevici, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Sinan Gümüş, Tolga Ciğerci ve Eren Derdiyok’la başlarken ikinci yarıda Bafetimbi Gomis, 54’te Tolga’nın yerine, Garry Rodrigues ise 61’de Yasin’in yerine oyuna dahil oldu.

Son iki sezonda Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde mücadele etme başarısını gösteren ve kupada bu sezon en iyi derecesini elde edip yarı finale yükselmeyi başaran Okan Buruk’un öğrencileri böylece Akhisarspor tarihine geçti. Ege temsilcisi tarihinde ilk kez kupada finale yükseldi.

Tarihi bir sonuç elde eden Akigolar, karşılaşmanın ardından finaldeki rakibini beklemeye koyuldu. Vodafone Park’ta 2-2 sonuçlanan maçın rövanşında Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı konuk edeceği karşılaşmanın ardından turu geçen taraf, finalde Teleset Mobilya Akhisarspor’un rakibi olacak. Kupayı kazanan ekip gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.