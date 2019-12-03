ÖZET | Yeni Malatyaspor 3-1 Keçiörengücü maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu 1. maçında Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor, Keçiörengücü karşısında zorlanmadan galibiyet aldı. Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü maç özeti ve önemli dakikaları haberimizde...

Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Eren Tozlu (penaltı), 35. dakikada Guilherme ve 54. dakikada Cihan Can (kendi kalesine) kaydetti. Keçiörengücü'nün tek golü 52. dakikada Hasan Bilal'dan geldi.

Sahasında galibiyete ulaşan Yeni Malatyaspor, rövanş öncesinde avantaj yakaladı. Keçiörengücü'nün sahasında rövanş karşılaşması 18 Aralık Çarşamba günü saat 13:45'te oynanacak.

YENİ MALATYASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇ ÖZETİ dakikada konuk ekip Keçiörengücü’nde ara pasta topla buluşan Hasan, ceza sahasına girdi ve topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu. 2-1 dakikada ceza sahasına giren Fofana’nın vuruşunda top defans oyuncusu Cihan’a çarparak ağlara gitti. 3-1 dakikada Dialiba’nın sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada topla buluşan Hasan, kaleye şutunu çekti ancak kaleci Ufuk çift yumrukla tehlikeyi uzaklaştırdı. YENİ MALATYASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇ DETAYLARI

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Burak Şeker xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Ali Can Alp xx

Yeni Malatyaspor: Ufuk xxx, Özer xxx, Mina xxx, Hadebe xxx, Erkan xxx, Murat xxx, Ahmed xx (Chaaleli dk. 75 xx), Guilherme xxx (Gökhan dk. 66 xx), Donald xxx, Fofana xx (Bifouma dk. 66 xx), Eren xxx

Yedekler: Abdulsamed, Robin Yalçın, Jahaovic, Chebake, Yiğithan Güveli, Rahman Buğra Çağıran, Sakıb Aytaç

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Keçiörengücü: Muhammed x, Hasan xx, Cihan x, Dıarra x, Soner x, Uğur x (Süleyman dk. 61 x), İshak x (Burak dk. 61 x), Mendy x (Abdulkadir Korkut dk. 55 x), Erdem x, Dialiba x, Abdulkadir Kuzey x

Yedekler: Boran Güngör, Sertaç Çam, Erdi Dikmen

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Goller: Eren (28 pen.), Guilherme (dk. 33) (Yeni Malatyaspor), Hasan (dk. 52), Cihan (dk. 54 k.k.) (Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Donald, Erkan, Murat (Yeni Malatyaspor), Cihan (Keçiörengücü)

YENİ MALATYASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇININ ARDINDAN TEKNİK DİREKTÖRLERDEN AÇIKLAMALAR

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu 1. maçında Yeni Malatyaspor, evinde ağırladığı Keçiörengücü’nü 3-1’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

YENİ MALATYASPOR CEPHESİ

3 maçlık cezası sonrası takımın başında karşılaşmaya çıkan Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşma sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iyi bir kadro ile müsabakada mücadele ettiklerini söyledi. Bu tür maçların zor geçtiğini ifade eden Yalçın, karşılaşmanın güzel bir müsabaka olduğunu ve seyir zevki güzel bir mücadele olduğunu belirtti.

Rövanş maçında turu atlayan taraf olmak istediklerini de dile getiren Yalçın, “Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz, karşılaşmanın devamı istediğimiz şekilde olmasını istiyoruz” dedi.

Bugünkü kupa maçına ligde oynadıkları kadro ile çıktıklarını da söyleyen Sergen Yalçın, “Kadromuz revizyon kadrosu değildi. Bugün oynayan oyuncular ligde de birçok maçta oynadılar. Bugünkü çıktığımız kadro normal lig kadrosu, yedek kadro değildi. Sadece biraz daha az süre alan 5-6 oyuncumuz vardı” şeklinde konuştu.

Süper Lig'de hafta sonu oynayacakları Sivaspor karşılaşmasına da değinen Yalçın, “Hafta sonu zor bir müsabaka oynayacağız. Sivasspor, gerekten bulunduğu yeri güçlü oyunu ile hak eden bir takım. Şuanda iyi oyuncuları var psikolojik olarak çok iyiler. Bizde kendi sahamızda mutlaka kazanmak istiyoruz, kazanmak için oynayacağız ona göre bir oyun anlayışımız olacak. Tabi kolay bir maç olmayacak hem onlar için hem bizim için. Ama iç saha avantajımız var, kendi seyircilerimiz önünde agresif bir oyunla 3 puanla ayrılıp ilk yarıyı puan cetvelinde iyi bir yerde bitirmek, ikinci yarıya çok farklı bakmak istiyoruz” dedi.

Devre arasında da bazı hamleler yapacaklarını ve takımı daha da güçlendirmek istediklerini söyleyen Yalçın, “İnşallah hem kupada hem ligi istediğimiz yerde bitiririz” ifadelerini kullandı.

KEÇİÖRENGÜCÜ CEPHESİ

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz ise güçlü bir ekip olan Yeni Malatyaspor karşısında kupanın ilk ayağını oynadıklarını söyleyerek, “Bu iki ayaklı bir maç. Netice olarak oynadığımız oyunun karşılığını alamadığımızı düşünüyorum. Yakaladığımız fırsatları ilk 20 dakikada değerlendiremedik. Netice olarak 3-1’lik mağlubiyetle ayrılıyoruz” dedi.

Hakemi de eleştiren Yılmaz, “Verilmeyen fauller, penaltı pozisyonu. Bunların arkasına sığınmış değiliz. Ama ikinci maçı kendi evimizde oynayacağız. Bu oynadığımız futbolun daha da üstünde oynayarak durumu kendi lehimize çevirmek istiyoruz. Futbolcularımıza bu gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Hem ligi hem de kupayı önemsediklerini ifade eden Yılmaz, “Kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Bu maçta da ilk 11’de oynayan bazı futbolcularımızı dinlendirdik, diğerleriniz görme fırsatımız oldu. Kendi sahamızda bu skoru kendi lehimize çevirme gayretinde olacağız” diye konuştu.

