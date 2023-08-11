PFDK'den Fenerbahçe'ye ceza
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübü'ne ihtar cezası verildiğini açıkladı.
Kuruldan yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın RAMS Başakşehir ile 11 Haziran'da oynadığı Ziraat Türkiye Kupası finalinde sportif ekipman talimatına aykırı eylemi nedeniyle ihtar cezası verildiği belirtildi.
Kupa finalinde RAMS Başakşehir'i 2-0 yenerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe, seremoniye 5 yıldızlı formayla katıldığı için PFDK'ye sevk edilmişti.
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