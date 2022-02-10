Rosier'den Beşiktaş'a kötü haber
Beşiktaş'ın yıldızı Valentin Rosier, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün Göztepe ile yapacakları maçta forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta Fransız sağ bek Valentin Rosier'in sağ uyluk iç ve arka adale grubunda ağrı hissetmesi nedeniyle Türkiye Kupasında Göztepe ile yapılacak son 16 turu maçında forma giyemeyeceği açıklandı.
Siyah-beyazlı kulübü internet sitesine açıklamada bulunan sağlık kurulu koordinatörü Kerem Ülkü, 25 yaşındaki sağ bekin bu akşam gerçekleştirilen antrenman sonrasında sağ uyluk iç ve arka adale grubunda ağrı hissettiğini bildirdi.
Kerem Ülkü, sağlık ekibi tarafından tedavisine başlanan Rosier'in tedbir amaçlı Göztepe müsabakasının kadrosundan çıkarıldığını kaydetti. Beşiktaş, bugün Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçta Göztepe'yi konuk edecek.
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