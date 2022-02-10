  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Ziraat Türkiye Kupası
  5. Rosier'den Beşiktaş'a kötü haber

Rosier'den Beşiktaş'a kötü haber

Rosier'den Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'ın yıldızı Valentin Rosier, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün Göztepe ile yapacakları maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Fransız sağ bek Valentin Rosier'in sağ uyluk iç ve arka adale grubunda ağrı hissetmesi nedeniyle Türkiye Kupasında Göztepe ile yapılacak son 16 turu maçında forma giyemeyeceği açıklandı.

Siyah-beyazlı kulübü internet sitesine açıklamada bulunan sağlık kurulu koordinatörü Kerem Ülkü, 25 yaşındaki sağ bekin bu akşam gerçekleştirilen antrenman sonrasında sağ uyluk iç ve arka adale grubunda ağrı hissettiğini bildirdi.

Kerem Ülkü, sağlık ekibi tarafından tedavisine başlanan Rosier'in tedbir amaçlı Göztepe müsabakasının kadrosundan çıkarıldığını kaydetti. Beşiktaş, bugün Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçta Göztepe'yi konuk edecek.

Etiketler Beşiktaş rosier beşiktaş göztepe
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
22.00'yi işaret eden Kılıçdaroğlu'ndan bir video daha!
Çok Güzel Hareketler Bunlar'la ünlenen Zeynep Koçak'ın korku dolu anları
Bugün son! Yağışlı havalara veda edin; hava bir anda ısınacak
Almanya'da skandal: Türk kıza ırkçı saldırı
Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu
İşte 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hangi ünlüler nerede sahne alacak?
Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Kadrodan çıkartıldı
Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı
Ayşenur Arslan'ın canlı yayındaki sözlerine inceleme
Bir ilki gerçekleştirdi: Yapımı 3 ay sürdü, maliyeti 60 bin TL