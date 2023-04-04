Trabzonspor'u mağlup eden Ankaragücü Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken kazanan Ankaragücü oldu.

Ankaragücü ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında kozlarını paylaştı. Büyük bir heyecan fırtınasına sahne olan ve her iki takımın da oldukça yüksek bir tempoda oynadığı maçta kazanan taraf Ankaragücü oldu.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Ankaragücü'nün 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Lamine Diack ile 51. ve 83. dakikalarda Ali Sowe kaydetti. Trabzonspor'un tek sayısı ise 22. dakikada Abdülkadir Ömür'den geldi.

Bu skorun ardından Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Trabzonspor ise organizasyona veda etti.

Ankaragücü'nün rakibi Galatasaray - Başakşehir eşleşmesinin galibi olacak.

VISCA'NIN VURUŞU AZ FARKLA AUTA GİTTİ

Trabzonspor, 21. dakikada etkili geldi. Bordo - mavili ekibin 10 numarası Abdülkadir Ömür, rakip yarı alanda buluştuğu topu ceza sahasındaki Maxi Gomez'e gönderdi. Kaleye sırtı dönük şekilde yükselen Gomez, boştaki Visca'ya meşin yuvarlağı indirdi. Bosnalı yıldızın gelişine vuruşu ise az farkla auta gitti.

ABDÜLKADİR ÖMÜR PERDEYİ AÇTI

İlk yarıda daha etkili taraf olan bordo - mavililer, aradığı golü 22. dakikada buldu. Sol kanatta topla buluşan Lazar Markovic, ceza sahası içine koşu yapan Abdülkadir Ömür'ü gördü. Markovic'ten aldığı pası kontrol eden ve kaleciyle karşı karşıya kalan Ömür'ün vuruşu ağlarla buluştu ve Trabzonspor 1-0 öne geçti.

İKİNCİ YARININ BAŞINDA BERABERLİK GELDİ

İkinci yarıya daha istekli başlayan taraf olan Ankaragücü, 51. dakikada skoru eşitledi. Sarı - lacivertlilerde Taylan Antalyalı, rakip yarı alanda Hanousek'ten aldığı pas sonrası ceza sahası içindeki Ali Sowe'a ortasını yaptı. Antalyalı'nın ortasına kafasıyla vuran Sowe'un şutu direkten döndü. Dönen topu yine Ali Sowe tamamladı ve durum 1-1'e geldi.

ANKARAGÜCÜ GERİ DÖNDÜ!

Ankaragücü, 69. dakikada 2-1 öne geçti! Kazanılan köşe vuruşunda Ghayas Zahid'in yaptığı ortaya iyi yükselen Lamine Diack, kafa vuruşuyla Uğurcan Çakır'ı mağlup etti ve skoru 2-1'e getirdi.

SOWE, FARKI 2'YE ÇIKARDI

Ankaragücü, Trabzonspor savunmasını 83. dakikada az adamla yakaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Ali Sowe'un rakibini çalımladıktan sonraki vuruşu fileleri sarstı ve Ankaragücü'nü 3-1'lik üstünlüğe taşıdı.

ORHAN AK'TAN 3 FARKLI HAMLE

Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında MKE Ankaragücü karşısında ilk 11'de son karşılaşmaya göre 3 değişiklik yaptı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Orhan Ak, Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor'a 4-3 yenildikleri maçın ilk 11'inden üç ismi değiştirdi.

Bordo-mavililerde Bartra'nın yerine Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı'nın yerine Larsen, Yusuf Yazıcı'nın yerine ise Doğucan Haspolat ilk 11'de şans buldu.

ANKARAGÜCÜ'NDE 5 DEĞİŞİKLİK

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise son lig maçına göre ilk 11'den 5 ismi değiştirdi.

Takımını yine üçlü savunma sistemiyle sahaya süren Kafkas, kalede Gökhan Akkan'ın yerine Bahadır Han Güngördü, kanat beklerde Kitsiou ve Hasan Ali Kaldırım'ın yerlerine Hanousek ve Malcuit, orta sahada da Diack'ın yerine Dokanovic, Pedrinho'nun yerine de Zahid'e forma verdi.

KAFKAS, TARAFTARIYLA BULUŞTU

MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas, takımının başında Ankara'da ilk maçına çıktı.

Göreve geldikten sonra ilk sınavını hafta sonu ligde Medipol Başakşehir karşısında veren Kafkas, Eryaman Stadı'nda ilk kez taraftarın önünde yedek kulübesinde takımını yönetti.