Zorlu maçta 3 puan Fenerbahçe'nin

Süper Lig 17. hafta kapanış maçında Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında konuk Alanyaspor topla daha fazla oynayan takım konumundaydı. İsabetli pas yüzdesinde rakibinin gerisinde kalan Fenerbahçe, 11. dakikada bulduğu golle devreyi önde kapattı. Sol kanatta Ozan Tufan'ın kafayla indirdiği top Sinan Gümüş'ün önünde kaldı. Sinan rakibini ekarte ettikten sonra ceza sahası sol çarprazından yaptığı vuruşla Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.

FENERBAHÇE'NİN SIRADAKİ MAÇLARI



Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2014/15'ten bu yana Süper Lig'de en az isabetli pas yaptığı ilk yarıyı oynadı. | OPTA | |



SÜPER LİG FİKSTÜR

İkinci yarıda Alanyaspor beraberlik için rakip sahada açık aradı ancak yakalanan pozisyonlarda gol sesi çıkmadı.

PENALTI KARARI

Fenerbahçe 65. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Giorgos Tzavellas'ın kısa kalan pası sonrasında araya giren Enner Valencia kaleci ile karşı karşıya kaldı. Marafona'nın faulü sonrasında Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Valencia'nun şutunu kaleci Marafona çelmeyi başardı.

GOL | Sarı-lacivertlileri rahatlatan gol 70. dakikada geldi. Mame Thiam ile gerçekleşen verkaç sonrasında Ozan Tufan pasını ceza sahası içerisindeki Dimitris Pelkas'a aktardı. Pelkas şık bir vuruş ile topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-0.

PENALTI KARARI VE GOL

Hakem Halil Umut Meler bu kez Alanyaspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Ceza sahasına gelen topta Sadık Çiftpınar'ın Babacar'a faulü sonrası konuk ekip penaltı kazandı. Penaltı vuruşunu yapan Khouma Babacar hata yapmadı ve farkı 1'e indirdi.

Kalan dakikalarda skor değişmedi ve zorlu 90 dakikada gülen taraf 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Kritik galibiyet sonrası sarı-lacivertliler, Galatasaray, Gaziantep FK ve Alanyaspor'u geçerek ikinci sıraya yerleşti. Sezona iyi bir başlangıç yapan Alanyaspor ise deplasmanda son oynadığı 5 maçı kaybetti.

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan, Valencia (Dk. 75 Ferdi Kadıoğlu), Pelkas (Dk. 87 Serdar Aziz), Sinan Gümüş (Dk. 61 Mert Hakan Yandaş), Thiam (Dk. 75 Samatta)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 71 Tayfur Bingöl, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Berkan Kutlu, Siopis (Dk. 61 Salih Uçan), Efecan Karaca, Bakasetas, Davidson (Dk. 71 Babacar), Bareiro

Goller: Dk. 12 Sinan Gümüş, Dk. 70 Pelkas (Fenerbahçe), Dk. 80 Babacar (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Thiam, Dk. 15 Harun Tekin (Yedek kulübesinde), Dk. 39 Tisserand, Dk. 59 Sinan Gümüş, Dk. 90+2 Erol Bulut (Yedek kulübesinde) (Fenerbahçe), Dk. 14 Davidson, Dk. 15 Tzavellas, Dk. 33 Berkay İsmail Kutlu (Dk. 82 Mustafa Pektemek), Dk. 59 Çağdaş Atan (Yedek kulübesinde), Dk. 65 Marafona (Aytemiz Alanyaspor)