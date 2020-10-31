Galatasaray 3 puanı tek golle aldı

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, 7 futbolcusunda Covid-19 görülen ve eksik bir kadroyla İstanbul'a gelen MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, Hollandalı oyuncusu Ryan Babel'in attığı golle 1-0 kazandı.

Galatasaray'da maça 11'de başlayan Marcelo Saracchi ve Marcao karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Uruguaylı sol bek, yerini Emre Taşdemir'e Marcao ise Donk'a bıraktı.

Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray puanını 13'e çıkarırken MKE Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.

Ligin 8. haftasında Galatasaray, DG Sivasspor deplasmanına giderken MKE Ankaragücü ise sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında sağ kanatta topla buluşan Lobjanidze, pasını tersten bindiren Diousse'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içinden şutunda top yandan auta çıktı.

23. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu Ömer Bayram kullandı. Tecrübeli oyuncunun vuruşunda top yakın direğin yanından auta gitti.

36. dakikada Lobjanidze'nin ceza sahası yayının sağından şutunda kaleci Okan sağına gelen topu uzanarak kornere çeldi.

GOL: 45+2. dakikada Galatasaray öne geçti. Soldan topu taşıyan ve Sarlija'dan şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girerek son çizgiye inen Saracchi'nin çevirdiği topa Babel altıpas önünde bekletmeden vurdu ve ağları havalandırdı: 1-0.

57. dakikada Galatasaray kalecisi Okan Kocuk'un büyük hatasında ceza sahası içinde topu alan Bolingi'nin uygun durumda vuruşunda top yandan auta çıktı.

58. dakikada Bolingi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan yerden şutunda top ters kanattan auta gitti.

82. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahasındaki pasıyla sağdan son çizgiye inerek altıpasa sokulan Arda Turan, şut açısının darlığından dolayı pasını altıpas gerisindeki Feghouli'ye çıkardı. Kaleci Friedrich'i geçen topa Cezayirli futbolcunun uygun durumda vuruşunda meşin yuvarlak Atakan Çankaya'nın müdahalesiyle kornere gitti.

89. dakikada Feghouli'nin uzaktan vuruşunda kaleci Friedrich üzerine gelen topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

90+3. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda kaleci Friedrich, yatarak topun sahibi oldu.