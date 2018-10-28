Galatasaray o yazıların üzerini kapattı

Bundan on yıl önce Galatasaray ile yaptıkları anlaşmayla Türk Telekom kulübün sponsoru oldu. 15 milyon dolar vererek 10 yıllığına forma göğüs sponsorluğu ve stadın isim hakkını aldı. 2019'da bitecek olan anlaşma yenilenmeyince kulüp yönetimi başlangıç olarak stadın içinden Türk Telekom adını sildi. Siyah bezler ile kapatılan markalarla birlikte Türk Telekom'un özel misafirleri için ayrılan ‘lounge'undan da adı kaldırıldı. Tüm kapı girişlerinde marka sökülürken dış cephedeki stat adına ise henüz dokunulmadı.

ŞİRKET DE MALİ KRİZDE

Riva ve Florya'daki tesislerini elden çıkaran Galatasaray’ın mali sıkıntıları ise devam ediyor. Geçtiğimiz haziran ayında Türk Telekom ile masaya oturan kulübe şirketten bir dönüş olmaması nedeniyle markaların kapatıldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. 10 yıllık yeni anlaşma için Türk Telekom'a haziran ayında 150 milyon euro teklif edildi. 2013 yılında bankalardan aldığı 4.75 milyon dolarlık krediyi ödeyemeyen şirketin yüzde 55 hissesi ağustos ayında alacaklı olarak bankalara devredildi. Suudi Telekom Şirketi'yle (STC) ortak olduğu Oger Telecom, 2005 yılında Türk Telekom'un yüzde 55'ini satın almıştı. Satın alma Oger Telecom'un Türkiye'de kurduğu Ojer Telekomünikasyon A.Ş. (OTAŞ) adlı şirket üzerinden yapılmıştı.

STADA ŞİRKET İSMİ VEREN İLK ANLAŞMA OLDU

2009-2010 sezonundan itibaren geçerli olan sözleşmeye göre Türk Telekom, Galatasaray’ın kulübün ana sponsorluğunu da üstlenmişti. Türk Telekom'un mobil operatörü olan Avea ile 2009'da yollarını ayıran Galatasaray'ın ana sponsoru olarak başlayan şirket, stat ismi için 2008'de masaya oturmuştu. Türkiye'de ilk defa bir stadyuma şirket adı bu anlaşma ile verilmişti.