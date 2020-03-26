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  3. 26 Mart 2020 13:25

Galatasaray'ın kaptanı baba oldu

2018 yılında Simay Karaman ile dünyaevine giren Galatasaray Basketbol Takımı Kaptanı Göksenin Köksal 29 yaşında baba oldu.

Galatasaray'ın kaptanı baba oldu
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Milliyet gazetesinden Mesut Yılmaz'ın haberine göre 2018 yılında Simay Karaman ile dünyaevine giren Göksenin Köksal, önceki gün tatlı bir telaş yaşadı.

Bahçelievler Memorial Hastanesi’nde gerçekleşen doğum için hastanede bulunan basketbolcu, corona virüs nedeniyle doğum sırasında hastaneye alınmadı.

Eşi Simay Karaman’ı doğumu bitene kadar hastane önünde bekleyen Köksal, bu süre zarfında maskesini hiç çıkarmadı.

Doğum sonrası gerekli tedbirler alındıktan sonra eşinin ve çocuğunun yanına giren Köksal, bu süre zarfında da maskeliydi.

Göksenin Köksal ve Simay Karaman, oğullarına Ayaz ismini verdi.

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Göksenin Köksal
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