Henry Onyekuru İstanbul’da

Galatasaray'ın akşam saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Henry Onyekuru, İstanbul'a geldi. Daha önce 2 dönem Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki genç futbolcu, Fransa'nın Paris şehrinden 04.00 sularında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Onyekuru’nun sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılılara imza atması bekleniyor.