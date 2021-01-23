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  3. 23 Ocak 2021 11:03

Henry Onyekuru İstanbul’da

Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru İstanbul’a geldi. Onyekuru’nun sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılılara imza atması bekleniyor.

Henry Onyekuru İstanbul’da
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Galatasaray'ın akşam saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Henry Onyekuru, İstanbul'a geldi. Daha önce 2 dönem Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki genç futbolcu, Fransa'nın Paris şehrinden 04.00 sularında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 

Onyekuru’nun sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılılara imza atması bekleniyor. 

Henry Onyekuru
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