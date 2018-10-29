Ali Ece: Başka yapacak hamle kalmadı

Tivibuspor yorumcusu Ali Ece, Fenerbahçe’nin Ankaragücü yenilgisi sonrası Phillip Cocu’nun kovulması sonrası, Ersun Yanal’dan başka çaresinin kalmadığını söyledi.

Phillip Cocu’nun görevine son verilmesinin ardından Ali Ece, “Ben çok iddialıyım. Fenerbahçe, hocayı doğru tercih yaparsa Comolli’nin ve Cocu’nun kurduğu kadro diye beklentiler düşük olacak. Biraz üstüne çıkarsa tribünlerde ilah olacak ama Ersun Yanal’ı istiyor tribünler. Şu andan itibaren başka yapacak hamle kalmadı. Aykut Kocaman ile ilgili bazı yöneticilerin lafları nedeniyle Aykut hoca’nın isteselerde geleceğini sanmıyorum. Geriye Kemal Özdeş kalıyor ona da Ersun Yanal’ın yancısyıdı diyecekler.” açıklamasında bulundu.