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  1. 26 Nisan 2017 15:49

Serena Williams: ''Yanlışlıkla paylaştım''

Kadınlarda dünya sıralamasının 1 numarası ABD'li tenisçi Serena Williams, hamileliğiyle ilgili paylaşımı yanlışlıkla yaptığını açıkladı.

Serena Williams: ''Yanlışlıkla paylaştım''
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Kanada'nın Vancouver kentinde bir organizasyonda konuşan 35 yaşındaki  sporcu, "Hamile olduğumu paylaşma niyetim yoktu. Daha sonra bakmak için haftalık  fotoğrafımı çektim. Yanlışlıkla Snapchat'e yükledim." dedi.

Ocak ayındaki Avustralya Açık'a çıkmadan iki gün önce hamileliğini  öğrendiğini belirten Serena Williams, "Kesinlikle kortlara dönmeyi planlıyorum.  Annelik hayatımda yeni bir dönem ama henüz emekliye ayrılmadım." ifadelerini  kullandı.

Serena Williams, üzerine 20 haftalık yazdığı fotoğrafı, Snapchat  uygulamasına yüklemiş ve hemen silmişti. ABD'li tenisçi, daha sonra kamuoyuna  hamile olduğunu duyurmuştu.

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan tecrübeli tenisçi, son  olarak Avustralya Açık'ta hamileyken şampiyonluğa ulaşmıştı.

AA

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