Şükran Ovalı'dan Asena Atalay'ı kızdıracak sözler !

Asena Atalay'dan olaylı bir şekilde boşanan Caner Erkin, oyuncu Şükran Ovalı ile ikinci kez nikah masasına oturmuştu.

Bayram tatilini fırsat bilen çift tatile çıktı.

İtalya'nın Capri Adası'na giden Erkin ve Ovalı çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştı.

Şükran Ovalı, eşine sarıldığı fotoğrafın altına "Nazar etme ne olur, iyi niyetli ol senin de olur... Kalbiniz gibi geçsin hayatınız" notunu düştü.

Ovalı'nın paylaşımı "Bu sözler Asena'ya mı?" dedirtti.

Asena Atalay, boşanmanın ardından Caner Erkin'e başta nafaka olmak üzere bir çok dava açmış, ancak beklediği sonuç bir tülü gelmemişti. Atalay son olarak ekonomik durumu nedeniyle oturduğu evden kirası daha ucuz olan başka bir eve taşınmıştı.



