Toprak Razgatlıoğlu ve takımı Türkiye'yi bir kez daha gururlandırdı

Türk motor sporları tarihinin en önemli başarısına imza atarak 2021 Dünya Superbike Şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu Türkiye’yi bir kez daha gururlandırdı.

Pata Yamaha Brixx Fabrika Takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 Dünya Superbike Şampiyonası’nı ikinci olarak tamamladı. Sezon boyunca 11 ülkede 36 yarışın koşulduğu 2022 Dünya Superbike'da Toprak Razgatlıoğlu, 529 puan toplayarak dünya ikincisi oldu, Yamaha Motor’a da markalar klasmanında ikinciliği getirdi.

Pata Yamaha takımı ile birlikte sezon boyunca aksiliklerle savaşan ve sonucunda dünya ikinciliği gibi önemli bir başarı elde eden Toprak Razgtlıoğlu ile gurur duyduklarını belirten Yamaha Motor Türkiye Ülke Direktörü Hakan Kaya “Toprak ve takım rekabeti asla bırakmadı, pes etmedi. Zor bir sezon geçirmesine rağmen hem Toprak hem de Yamaha takımı motivasyonlarını asla kaybetmediler ve dünya ikinciliği gibi önemli bir başarı ile sezonu kapattık. Şampiyona tarihine bakıldığında Yamaha takımı da Toprak ile birlikte önemli dereceler elde etti. Birbirlerine önemli tecrübeler kazandırdılar. Yamaha iki sezondur üretici, sporcu ve takım olarak şampiyonluğa adını yazdırdı ve Türkiye’nin bu platformda marka değeri yükseldi. Toprak ile 1 yıl daha beraberiz. Umarım 2023 sezonunda da podyumda olacağız” dedi.