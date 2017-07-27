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  3. 27 Temmuz 2017 18:08

Ndiaye geliyor, Selçuk İnan gidiyor !

Galatasaray yönetimi, Ndiaye, Fernando veya Eleny üçlüsünden birini Selçuk İnan'ın yerine alarak sezona yepyeni bir orta saha ile girmenin planlarını yapıyor.

Ndiaye geliyor, Selçuk İnan gidiyor !
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Tolga'nın yerine bir de ön libero arayan G.Saray'da konuşulan isimlerse Fernando veya Elneny. Ndiaye ile beraber bu iki isimden birisi transfer edilirse Selçuk İnan'a yol görünecek.

ÖZBEK: KOLAYLIK YAPARIZ

Wesley Sneijder'den sonra G.Saray'da Selçuk İnan devri de kapanıyor. Futbol otoriteleri ve taraftarlardan büyük eleştiri alan 32 yaşındaki oyuncu ile bir görüşme yapan Başkan Dursun Özbek'in, "Takımdan ayrılmayı düşünürsen sana her türlü kolaylığı yapmaya hazırız" mesajını verdiği öğrenildi. Selçuk'un bu teklife olumsuz cevap verdiği ve Wesley Sneijder benzeri bir sürecin başladığı iddia edildi.

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