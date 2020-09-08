Premier Lig Heyecanı İçin Geri Sayım Başladı

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Premier Lig, 2020-21 sezonuna 12 Eylül Cumartesi günü start veriyor. Sezonda nefes kesen karşılaşmalarıyla sınırsız heyecan yaratan lig, geçmiş senelerde olduğu gibi bu sezon da S Sport ekranlarından ve S Sport Plus uygulaması üzerinden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Karşılaşmalar salgın nedeniyle seyircisiz oynanacak olsa da ligi ekranları başından takip edenlerin sayısının artacağı ve rekor izlenme sayılarına ulaşılacağı ön görülüyor.

12-13 Eylül hafta sonunda 5 canlı karşılaşma birden

Ligin ilk haftasında Fullham evinde Arsenal’i ağırlarken, West Ham United Newscastle ile Liverpool ise Leeds United ile karşılaşıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalar 12 Eylül Cumartesi günü 14:30’da Fullham-Arsenal karşılaşması ile başlayacak. Ardından saat 17:00’de West Ham United-Newscastle karşılaşması ve 19:30’da Liverpool - Leeds United karşılaşması canlı yayınla S Sport ekranlarında ve S Sport Plus’ta olacak.

13 Eylül Pazar günü ise saat 16:00’da West Bromwich – Leicester City karşılaşması ve ardından 18:30’da Tottenham-Everton karşılaşması canlı olarak yayınlanacak.

Premier Lig bu sezon da yıldızlarla dopdolu

Bu sezon takımlar arasındaki rekabetin yanı sıra, Premier Lig’de ilk defa forma giyecek isimlerin de göstereceği performans sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Premier Lig şampiyonluğu için takımlar kadrolarını kiralıktan veya sakatlıktan dönen isimlerle ve taktiksel değişikliklerle yenileyerek sezona iddialı başlıyor.

Ligde 30 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek 2019-20 sezonu şampiyonu olan Liverpool Yunan sol bek Kostas Tsimikas'ı, Manchester City, Bournemouth`ta forma giyen savunma oyuncusu Nathan Ake’i ve Valencia`da forma giyen kanat oyuncusu



Ferran Torres`i, Manchester United Hollanda`nın Ajax takımından orta saha oyuncusu Donny van de Beek`i, Chelsea Leipzig’den Timo Werner’i, Bayer Leverkusen’den orta saha oyuncusu Kai Havertz’i, PSG ile sözleşmesi biten stoper oyuncu Thiago Silva`yı, Fransız stoper Malang Sarr’ı ve Leicester City`den sol bek Ben Chilwell`i kadrosuna dahil etti.

Leicester City Atalanta takımından Belçikalı milli futbolcu savunma, orta saha oyuncusu Timothy Castagne’i, Fullham geçen sezon Galatasaray`da ön kiralık olarak forma giyen Mario Lemina’yı, Southampton, defans oyuncusu Muhammed Salisu`yu renklerine bağlayarak kadrolarını yenileyen takımlardan sadece birkaçı…

İngiltere Premier Ligi nefes kesen mücadeleleri ile S Sport D-Smart 78. Kanal - TV+ 77. Kanal - Tivibu 74. Kanal - Kablo TV 240. Kanal -Vodafone TV 11. Kanal’dan ve S Sport Plus uygulamasından naklen izleyici ile buluşuyor.

Premier Ligin ilk haftasında canlı yayınlanacak diğer karşılaşmalar ise şöyle;

12 Eylül Cumartesi

14:30 Fulham – Arsenal

17:00 West Ham United – Newcastle

19:30 Liverpool – Leeds United

13 Eylül Pazar

16:00 West Bromwich – Leicester

18:30 Tottenham – Everton