Premier Ligle ilgili flaş gelişme! Faaliyetlere başlanıyor

Premier Lig'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Salı gününden itibaren kulüplerin küçük gruplarla antrenman faaliyetlerine başlaması yönünde anlaşma sağlandığı belirtildi.

Yapılacak antrenmanlarda bireyler ve oyuncular arasında temas olmamasına dikkat edilecek ve sosyal mesafelere antrenman öncesinde, antrenman sırasında ve antrenman sonrasında dikkat edileceği ifade edildi.

Açıklamada alınan bu kararın Premier Lig'in başlaması yolunda atılan ilk adım olduğu ancak gerekli sağlık koşullarının oluşmasının bekleneceği yönünde vurgu yapıldı.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere 13 Mart'ta ara verilmişti. Ülkede futbol sezonunun devam edip etmeyeceği konusunda karar verilmesi beklenirken, oyuncular bireysel antrenmanlara başlamıştı.